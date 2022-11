El caçador va morir per un tret / Arxiu

Un caçador ha mort després que el seu gos li disparés de forma accidental durant una excursió a Turquia. El fet tràgic es va produir durant el cap de setmana passat. Ozgur Gevrekoglu, l'home de 32 anys, estava caçant amb els seus amics a l'altiplà de Kizlan, a la província de Samsun.

L'expedició es va desenvolupar sense problemes, però el problema va venir quan el caçador estava guardant les coses per anar-se'n. Gevrekoglu estava deixant el seu gos al maleter del cotxe quan la seva pota va tocar sense adonar-se'n el gallet de l'escopeta encara carregada, cosa que va provocar que l'arma es disparés contra l'esportista.

Posteriorment, el caçador va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Estatal d'Alaçam, però només va servir perquè declaressin la seva mort. El seu cos va ser traslladat a la capital de l'estat de Samsun per a una autòpsia mentre es duu a terme una investigació sobre els detalls que envolten la mort de l'home, que va passar només 10 dies després de convertir-se en pare.

El que encara no se sap és quin gos va ser el responsable d'estrènyer el gallet, ja que Gevrekoglu va publicar fotos de si mateix amb diversos cadells. Alguns mitjans de comunicació turcs afirmen que Gevrekoglu en realitat va ser assassinat, i que l'excusa del gos va ser simplement un encobriment. No obstant això, fins ara, els investigadors no han trobat cap evidència que recolzi aquesta teoria.