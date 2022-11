Arxiu - Imatge d'arxiu de la Ciutat de la Justícia - EUROPA PRESS - Arxiu

Un membre de l' Associació de Mares i Pares d'Alumnes (Ampa) del col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu de Barcelona ha estat jutjat aquest dilluns per presumptament amenaçar per Twitter durant un any els pares de Kira, la noia de 15 anys que es va suïcidar després de presumptament patir assetjament escolar, encara que l?acusat ha negat les amenaces.

Després del judici a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, els pares de Kira, Maria José i José Manuel, han explicat que a finals de juliol van denunciar un membre del col·legi per presumptament amenaçar-los tant des del compte personal de Twitter com altres secundàries.

Entre les amenaces, l'acusat presumptament els va dir 'Si un dia els vull fer mal tinc artilleria per deixar-los com un drap i per embrutar el nom de la nena' i 'Si creus que ets tan guerrer passa qualsevol tarda pel 'cole' i pregunta per mi'.

Aquesta denúncia que van presentar els pares al juliol ha desembocat aquest dilluns al judici a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en què l'acusat s'ha exculpat.

Així mateix, els pares de Kira han detallat que a la denúncia també van demanar als Mossos d'Esquadra que s'investigués la creació d'un perfil de Twitter que es feia passar pel pare de la víctima.

"Quan ho vam denunciar, el que realment volíem era que parés, ja que no només ens estava amenaçant a nosaltres, sinó també a altres famílies. S'havia convertit en una caça de bruixes contra persones que denunciaven per assetjament a l'escola", ha assegurat la mare.