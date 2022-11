Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut un fugitiu buscat per Argentina per suposats delictes d'abusos i agressions sexuals a menors. Al pròfug constava en vigor una Ordre Internacional de Detenció (OID) emesa aquest mateix any 2022, per fets que van passar entre els anys 2017 i 2021. L'arrest s'ha fet a Barcelona.

La investigació es va posar en marxa el passat 10 de novembre quan els investigadors van rebre una comunicació del Jutjat Nacional Criminal i Correccional d'Argentina, a través de la Divisió de Cooperació Internacional (OCNI2-DCI) sol·licitant la localització i detenció d'un fugitiu de la llista dels més buscats de Argentina.

Els fets pels quals era buscat es remunten al 2017, quan el fugitiu presumptament va abusar i va agredir sexualment 7 menors d'edat entre aquell any i 2021. Els delictes s'agreugen en valdre's de la confiança dels menors, en ser el detingut pastor de una congregació de què els menors en formaven part. La gravetat dels fets es manifesta que alguns dels menors afectats eren menors de 13 anys, i amb 2 va obtenir accés carnal.

Després de diverses gestions es va aconseguir localitzar el domicili del fugitiu a Barcelona, on es va fer la detenció. Tot seguit, l'home va ser posat a disposició del Jutjat Central d'Instrucció.