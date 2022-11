Foto: Kaspersky

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal a Madrid i Barcelona que va defraudar més de 12 milions d'euros mitjançant phishing. S'han detingut 6 persones com a presumptes responsables de pertinença a organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i usurpació d'estat civil, i s'han detectat gairebé 300 víctimes a diferents països europeus. Oferien operacions financeres de renda variable, criptomonedes i contractació de productes financers a través de webs fraudulentes, que simulaven les d'una coneguda entitat bancària, amb què van arribar a estafar més de 12 milions d'euros. Per blanquejar els diners defraudats obrien comptes bancaris en diferents entitats financeres espanyoles i estrangeres, on transferien els diners.

La investigació es va iniciar arran d'una denúncia formulada pel representant legal d'una entitat bancària, on feia saber que la seva identitat digital havia estat suplantada mitjançant la creació d'una pàgina web que, fent ús indegut de les marques i noms, imitava ser una pàgina web del grup financer denunciant.

DOMINIS WEB SIMILARS A L'ORIGINAL

El web feia servir un domini fals, semblant al domini original de l'entitat bancària, induint a la confusió. La finalitat d'aquesta web falsa era atraure l'atenció de potencials clients francesos per tal que aquests fessin operacions de dipòsit o inversió, convençuts que l'estaven duent a terme amb l'entitat financera denunciant.

Poc després es va detectar l'existència de noves pàgines web amb un propòsit idèntic, usurpar la identitat del banc denunciant i de les entitats que formen part del seu grup.

El mètode per defraudar utilitzat pel grup delinqüencial consistia a oferir a qualsevol client potencial, a través de les webs fraudulentes, la possibilitat de realitzar diferents operacions financeres, com són: la contractació de productes d'inversió (renda variable, futurs i criptomonedes) i la contractació de productes de finançament. En ambdós casos, els fons de les persones estafades eren transferits a comptes corrents oberts a Espanya, Portugal, Polònia i França. Posteriorment, els diners eren moguts per al seu blanqueig entre comptes que disposava l'organització a diferents països.

D'acord amb la informació facilitada pels afectats i després de les gestions practicades pels investigadors, es va comprovar que la destinació dels fons eren comptes bancaris espanyols i el volum del frau pujava a 12,3 milions d'euros.