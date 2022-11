L'home va gravar la nena als banys públics / Freepik

Un delinqüent sexual va espiar una nena als banys d'un centre comercial utilitzant el seu iPhone. L'home de 28 anys va col·locar el mòbil sota un cubicle dels banys del centre comercial Golden Square de Warrington.

La nena, la identitat de la qual està protegida, va explicar al Tribunal de Primera Instància que va veure una mà sostenint un iPhone negre, que sobresortia per sota del cubicle contigu. A més, va afirmar que havia escoltat l'home fent actes sexuals.

La nena i una amiga es van acostar a dos policies per avisar-los de l'incident, però quan van entrar al bany no van poder trobar l'assetjador. Després de revisar les càmeres de seguretat, van comprovar que un home havia entrat als banys de noies a les 17:12 hi que va marxar a les 17:55 h.

Els oficials van poder obtenir una imatge del delinqüent i, mitjançant un programari de reconeixement facial retrospectiu , el van poder trobar i acusar de voyeurisme i intentar observar una persona en un acte privat.

L'agent de policia, Wendy Whitehead, ha dit que "si no fos per la valentia de la víctima per acostar-se als primers policies que havia vist, és possible que no haguéssim pogut aconseguir el resultat que hem aconseguit".

L'home va ser sentenciat a 36 setmanes de presó , a més de rebre una ordre d'allunyament contra les dues nenes.