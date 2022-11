Arxiu - Un cotxe de la Policia Nacional @EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a València dos homes de 29 i 32 anys després d'intentar fugir d'un restaurant sense pagar la totalitat del compte, que pujava a 1.080 euros. Un ' sinpa ' en tota regla.



Els fets van passar dimecres passat cap a les 23.30 hores quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a un restaurant del districte de Marítim a València, on, pel que sembla, dues persones es negaven a abonar el consumit, segons han informat les forces i cossos de seguretat en un comunicat.



Els agents van anar al local, on es van entrevistar amb l?encarregat --que els esperava a la porta de l?establiment—, que els va manifestar que dos clients havien intentat fugir del lloc per no pagar la totalitat del que havien consumit.



En el moment del pagament, els sospitosos van abonar 400 euros dels 1.080 a què ascendia el compte, i van deixar a deure els 680 euros restants.



Per aquests fets, els agents han detingut els dos homes, d'origen espanyol i búlgar, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa.



Tots dos, sense antecedents policials, han passat a disposició judicial.