Audiència de Girona @ep

L' Audiència de Girona ha condemnat un home per un delicte de violació a una pena de dos anys i mig de presó aplicant la llei de 'només sí que és sí' i després de tenir en compte dos atenuants, de dilacions indegudes i de reparació del dany .

La sentència emesa aquest dimarts també li imposa una ordre d'allunyament de la víctima durant cinc anys, el condemna per un delicte de lesions lleus a una multa de 300 euros i l'absol d'un delicte de vexacions injustes pel qual també va ser jutjat.

El gener del 2018, l'home va discutir amb la dona a casa seva a Blanes (Girona), van anar al dormitori i "l'acusat la va tombar sobre el llit agafant-la dels canells amb força i, col·locant-se sobre ella, va intentar besar-la" i després li va treure la roba, la va agredir sexualment i després la va llançar contra el terra.

Els magistrats valoren que en condemnar-ho per aquests fets han de "decantar-se per la legislació actual, més beneficiosa clarament per al reu en proposar com a punt de la baixada el mínim de la pena assenyalada per la llei per al delicte".

La sentència atribueix la baixada dels mínims de penes per als delictes sexuals a "l'obligació constitucional del legislador amb el principi de proporcionalitat de les penes, quan obra darrere de la voluntària unificació de totes les conductes que suposin atemptats contra la llibertat sexual com agressions sexuals, conjuntant una sèrie de comportaments de diversa naturalesa en un mateix precepte, sense oferir regles penològiques per a la diferenciació d'unes i altres”.

Afegeixen que això "ha provocat una lectura a la baixa dels mínims que abans contemplava la llei per a les agressions sexuals produïdes amb violència o intimidació, ja que al mateix temps contempla supòsits que abans eren abusos sexuals per l'obtenció d'un consentiment viciat".