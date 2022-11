Arxiu - (ID) L'acusat de matar d'una puntada de peu al cap un turista italià a Lloret de Mar el 2017, Rassoul Bissoultavov; una intèrpret i un testimoni, durant un judici a l'Audiència de Girona, a 1 de juny de 2022, a Girona, Catalunya (Espany - Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu

La defensa de l'home que va ser condemnat a 15 anys de presó per un delicte d'assassinat en matar un turista fent un cop de peu al cap durant una baralla en una discoteca de Lloret de Mar (Girona) el 2017 ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que li rebaixi la condemna i retiri aquest delicte.

En vista d'apel·lació aquest dimarts al TSJC, l'advocat Carles Moguilod ha retret que l'argumentació del jurat que va declarar el seu defensat culpable d'assassinat "és il·lògica perquè no s'ajusta a la realitat del provat" al judici.

"L'anàlisi contra el sentit comú, contra fins i tot el seny que va fer el jurat, va provocar que es considerés provada la conducta de l'animus necandi quan no té cap mena de fonamentació probatòria" , ha dit en descartar que l'acusat tingués intenció de matar .

Per a l'advocat, ha estat "una baralla estàndard, de les que passen tantes vegades per desgràcia a les discoteques de tot el món", i ha afirmat que després de l'agressió l'acusat no era conscient d'haver-lo matat i que en cas contrari no es hauria quedat per la zona ni intentat tornar a la discoteca.

La baralla va quedar gravada en vídeo i la defensa del condemnat no nega que li donés la puntada de peu, però sí que rebutja que ho fes amb intenció de matar-lo, un element clau en la diferència entre el delicte d'assassinat i l'homicidi imprudent, penes més baixes.

En canvi, la sentència que el va condemnar a resultes del veredicte del jurat --i que la defensa ha recorregut-- considera que es va valer dels seus coneixements com a esportista de lluita i que a més es va aprofitar que la víctima intentava aixecar-se de terra i es movia amb dificultats perquè ja havia rebut un cop de puny ia més havia begut, per la qual cosa no es va poder defensar.

LA FAMÍLIA DEMANA MÉS PENA



Per part seva, l'acusació particular del cas que representa la família de la víctima ha reclamat augmentar la pena --se li ha aplicat la mínima, 15 anys-- perquè la víctima "no va tenir cap opció de defensa" i veu clara la intenció de matar l'acusat.

"No hi ha una baralla, el que hi ha és una clara agressió. És un cop dissenyat per fer molt de mal", ha dit l'advocat de l'acusació particular , en referència als coneixements de lluita del condemnat.

La Fiscalia ha demanat al tribunal ratificar la sentència de l'Audiència de Girona i l'acusació popular que exerceix l'Ajuntament de Lloret de Mar, a la línia de l'acusació particular, ha afirmat que "la víctima no va tenir opció de defensa en cap moment" .