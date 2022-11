Vaca - Recurs - UNSPLASH

Un pensionista ha mort després de ser trepitjat per una vaca que es va escapar d?un mercat de bestiar. L'animal va escapar del mercat de bestiar Whitland Mart a la ciutat de Whitland al Regne Unit el matí del dissabte 19 de novembre i va ferir l'home al centre de la ciutat. La policia de Dyfed-Powys va confirmar dimarts que l'home havia mort.

Parlant poc després de l'atac, un portaveu de la policia de Dyfed-Powys va dir que la vaca s'havia trobat amb l'ancià a North Road, i el va atacar i trepitjar. Com a resultat, l'home va patir ferides greus que van ocasionar la seva mort, va informar Wales Online.



Després d'això, la vaca es va dirigir a la via fèrria de la zona, cosa que va obligar a aturar tots els trens per evitar ocasionar un perill per als passatgers.

Finalment, la vaca es va dirigir a un camp, on va ser abatuda amb el consentiment del seu amo després que fracassés l'intent de contenir-la.

L'home agredit va ser traslladat amb avió a l'Hospital Universitari de Gal·les a Cardiff per rebre tractament, però després va morir.

La declaració completa d'un portaveu de la policia deia: "[La vaca] es va trobar amb un ancià a North Road, on el va atacar i el va trepitjar, causant-li lesions greus. La vaca després va pujar a la via fèrria a l'àrea i hi va haver que aturar els trens per mitigar el perill per a ells.Eventualment va arribar a un camp on es va fer tot el possible per contenir-lo de manera segura en consulta amb el propietari Lamentablement tots els intents van fracassar i, a causa del perill que representava l'animal, va ser despatxat humanament amb el consentiment del propietari".