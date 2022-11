Catalunya press budista

Un temple budista de Tailàndia s'ha quedat pràcticament desert després que els quatre monjos, inclòs l'abat, hagin donat positiu en metamfetamina. Tots els membres han estat destituïts del temple ubicat al districte rural de Bung Sam Phan, al centre del país.

Els policies van sotmetre els quatre membres a un control de drogues, i les proves d'orina van revelar la presència d'aquesta droga, per tant, se'ls va ingressar en una clínica perquè rebessin tractament. Pel moment, no hi ha informació sobre qui ha alertat la policia del consum de metamfetamina dels monjos.

El responsable del districte ja ha anunciat que el temple budista tindrà nous religiosos en breus perquè els veïns puguin complir les seves obligacions religioses.

El problema de la metamfetamina no es un problema baladí a Tailàndia, ja que el país asiàtic és un punt molt important per al tràfic d'aquesta droga, provinent sobretot dels països veïns Laos i Birmània.

Per fer-nos una idea, les pastilles es poden aconseguir per uns 50 cèntims d'euro, 20 bahts tailandesos, i encara pot trobar-se a un preu inferior pel carrer. Les autoritats han batut qualsevol rècord en els últims anys en matèria de confiscació de metamfetamina.