Arxiu - Imatge d'arxiu de la sortida dels jutjats de Fuengirola (Màlaga) d''El melillero', detingut per suposadament ruixar amb àcid la seva exnòvia i una amiga. - EUROPA PRESS/ALEX ZEA - Arxiu

s

La Fiscalia de Màlaga ha sol·licitat 51 anys i mig de presó per a l'home conegut com ' El melillero ' per la seva presumpta relació amb l'agressió amb àcid el gener del 2021 a la seva exnòvia i una amiga a la localitat malaguenya de Cártama, en considerar que suposadament va idear aquest intent d'assassinat, en què haurien col·laborat cinc acusats més, un d'ells el que hauria llançat la substància.

Així consta a l'escrit de conclusions provisionals del fiscal, en què s'acusa aquest home de dos delictes d'assassinat en grau de temptativa --sol·licita 17 anys de presó per cadascun--, un de pertinença a organització criminal --petició de set anys--, dos d'amenaces greus --dos anys per cada delicte--, dos més d'assetjament --24 mesos de presó per cadascun-- i un delicte de maltractament habitual --30 mesos de presó--.

Segons les conclusions inicials de l'acusació pública, els processats pertanyen a una suposada organització dedicada principalment al tràfic de drogues i ocasionalment a delictes contra el patrimoni , en què 'El melillero' tenia "funcions de cap" i els altres complien "funcions subalternes a aquest i allò que ell en cada moment ordenés”.

L'agressió amb àcid es va produir el 12 de gener del 2021 poc després de les 14.00 hores a Cártama. El processat i una de les víctimes van mantenir una relació sentimental entre maig i desembre del 2020, però ella va trencar, ja que "li faltava al respecte", suposadament insultant-la i colpejant-la. Ell no va acceptar la ruptura i estava "obsessionat amb ella".

Segons l'acusació pública, el principal acusat "va idear un pla preconcebut --tant a l'execució com a l'evasió posterior--" i suposadament d'acord amb els altres processats, "aprofitant que era el cap de l'organització", el dia de els fets va interceptar el pas del vehicle on anaven la dona i la seva amiga.

El fiscal sosté que 'El melillero' suposadament va actuar "amb la finalitat d'atemptar contra la seva vida, causant-li el dolor més extrem i amb exprés menyspreu al seu gènere femení, sent el seu darrer final d'humiliació, dominació, subordinació i cosificació rubricant amb el seu acte programat un dolor extrem abans d?acabar amb la seva vida i la del seu acompanyant".

Així, el ministeri públic relata que de copilot anava un altre acusat, portant a bord un pot d'un litre d'àcid sulfúric del 98% de puresa, suposadament "ordenant-li" 'El melillero' a l'altre "que baixés i llencés, per atemptar contra les seves vides, l'àcid dins del vehicle, cosa que així va fer a través de la finestreta del conductor del cotxe en què anaven les víctimes.

Aquests fets van provocar en totes dues "greus cremades havent de sortir de l'habitacle tancat per evitar l'asfíxia per l'àcid" , mentre que el principal acusat "reia i mirava, assegurant-se del resultat que havia previst", estavellant-se el vehicle de les dues dones contra un altre cotxe i després contra un fanal públic.

Totes dues van patir lesions greus i van haver de ser traslladades urgentment a un hospital per salvar les seves vides. De fet, l'exnòvia va resultar amb un 45% de superfície total corporal cremada, va precisar 12 operacions i presenta seqüeles psíquiques i perjudici estètic i pèrdua de qualitat de vida, així com incapacitat per exercir la professió.

Així, presenta un leucoma corneal esquerre "que deixa una agudesa visual de 0,1", dificultat per a la deglució de líquids i, de vegades, sòlids; així com limitacions de mobilitat de múltiples parts del cos.

L'altra dona va resultar amb un 20% de la superfície total corporal cremada i es va haver de sotmetre a dues intervencions, considerant que les seves lesions estan estabilitzades en aquest moment. Totes dues pateixen trastorn per estrès posttraumàtic greu i altres seqüeles psicològiques.

Segons la Fiscalia, el fet que els acusats formessin una organització "va facilitar l'execució dels fets" . En aquest sentit, s'assenyala que 'El melillero' i el seu copilot, suposadament "ja tenien previst fer el ruixat d'àcid" el dia abans del que havia passat, ja que van ser a Cártama i es van acostar al vehicle on anaven les dues dones .

En aquell dia, li va dir a la seva exparella que baixés la finestreta del copilot, però ella en espantar-se "no ho va fer", tot i això el principal acusat suposadament la va acovardir "dient-li i assenyalant-ne un altre": "Aquest se'n va a encarregar de tu, et matarà", fent-li senyal de rajar-li el coll, de manera que totes dues van sentir molta por. També la va amenaçar dies abans, dient-li que li "destrossaria la cara tan bonica que tenia".

Per a l'acusació pública, 'El melillero' va ordenar un altre dels processats, la mà dreta, que li deixés el cotxe; ia un altre dels suposats integrants que comprés el pot d'àcid. A més, considera que els altres acusats el van ajudar a la fugida, fins que va ser detingut quatre dies després a Mijas (Màlaga).

Així mateix, a l'escrit inicial s'assenyala que dies abans de l'atac, presumptament va col·locar "sense el consentiment i sense coneixement d'aquestes a la part baixa dels seus respectius vehicles --de les dues víctimes-- dues balises de geolocalització per controlar-ne el moviment" .

Segons el ministeri fiscal, la víctima i l'acusat van estar vivint junts i ella va trencar la relació, ja que "li faltava al respecte" , presumptament amb insults i cops; "no acceptant aquest la ruptura i estant obsessionat amb ella", per la qual cosa des de llavors "l'ha trucat constantment per telèfon arribant-lo a amenaçar".

Per tot això i per “la por que sentia” la dona anava sempre acompanyada de la seva amiga, “sentint-se assetjada i vigilada per ell i havent de canviar els seus hàbits de vida quotidiana”.

A més de la pena de presó, sol·licita per al processat principal la prohibició d'acostar-se a les víctimes a menys de 1.000 metres o comunicar-hi per qualsevol mitjà durant gairebé 50 anys i en tot cas prohibició d'estar o residir a Cártama durant 20 anys. Considera que concorren les circumstàncies que agreugen la pena de gènere i de parentiu.

A la resta de processats se'ls acusa dels dos delictes d'assassinat en temptativa i pertinença a organització criminal; afegint en el cas del que l'acompanyava al cotxe l'acusació per un delicte d'amenaces greus, per la qual cosa sol·licita més de 38 anys de presó.

El fiscal també sol·licita que tots els acusats indemnitzin l'exnòvia amb 1,1 milions d'euros i l'amiga amb 312.522,22 euros per les lesions i seqüeles.