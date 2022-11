Carlos Navarro - YOUTUBE

El Jutjat Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canària ha dictat una interlocutòria en què decreta la recerca i captura de Carlos Navarro 'El Yoyas' , exconcursant del programa de televisió Gran Hermano, per al seu ingrés immediat a la presó després de desatendre el requeriment del Jutjat de pau de Vilanova del Camí de 14 de novembre per ingressar voluntàriament, segons han confirmat fonts judicials.



Carlos Navarro 'El Yoyas' va ser condemnat en sentència ferma pel Jutjat Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canària, sent confirmada la mateixa per l'Audiència de Las Palmas, com a autor responsable d'un delicte de maltractament habitual, quatre delictes de lesions, un delicte lleu d'amenaces i un delicte lleu de vexacions, a penes de gairebé sis anys de presó, entre d'altres.



Sis d'aquests delictes van ser consumats a la persona de la seva exdona i dels seus dos fills (tots dos menors d'edat), així com un setè perpetrat contra la parella de la seva exdona.