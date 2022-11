Escola IES Llopis Meris @google maps

Sembla impossible que un professor pugui donar un arponàs accidentalment a un alumne durant una classe, però això és el que va succeir a l'institut IES Llopis Marí a Cullera , València. Ara, el Jutjat Penal núm. 8 de València ha condemnat el jutge per ser responsable d'un delicte de lesions per imprudència greu, amb l'atenuant de la reparació del dany. Per això, se li ha imposat una multa diària de 10 euros al dia durant els 6 mesos següents, i haurà d'indemnitzar la víctima amb 3.000 euros per les lesions causades.

La família del jove vol recórrer la sentència, ja que el jutge no ha previst inhabilitar el professor , quan la sentència demostra que va cometre múltiples irregularitats el dia dels fets: va treure els estudiants del centre en horari escolar, va disparar un fusell de pesca aconseguint al noi, i se'l va endur al centre de salut al seu propi cotxe sense informar els sanitaris ni l'escola. A més, va demanar al jove i als seus companys que mentissin sobre els fets, segons informa El Periódico d'Espanya.

Segons recull la sentència, el 7 d'octubre de 2020 passat a les 12 del migdia el professor va arribar al centre per impartir classes d'Educació Física, i va convidar els alumnes de la classe de 4t d'ESO a acompanyar-los al pàrquing. "Després de explicar-los que havia estat pescant, va convidar els alumnes a sortir fora del centre, als voltants, on estava estacionat el seu vehicle, a fi de mostrar-los el que havia pescat", afirmen a la sentència. "Un cop allà va treure del maleter del vehicle, un fusell "Cresi Sioux I de 50 cm", una arma per a la qual no tenia llicència ni segur i que ell creia que no estava carregada. En treure-la, es va disparar accidentalment i impacte contra la engonal dreta del menor de 14 anys afectat.