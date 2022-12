Arxiu - Imatge de recurs d'agents de Policia Nacional amb un furgó policial del Cos. - EUROPA PRESS - Arxiu

L' Audiència Provincial de Madrid ha determinat que els sis agents de la Policia Nacional que van irrompre el març del 2021 amb un ariet en un pis del carrer Lagasca per dissoldre una festa il·legal siguin jutjats només per un delicte de violació de domicili i no per un altre de danys.

Així consta en una resolució, en què els magistrats desestimen les qüestions prèvies plantejades per dos dels policies, a la sol·licitud dels quals s'adhereix l'Advocacia de l'Estat.

Tot i això, la Sala exposa que l'acusació formulada pels delictes de danys de l'article 263 del Codi Penal i contra la inviolabilitat del domicili, en causa per delicte, de l'article 534 queda exclosa de l'enjudiciament per aquest tribunal.

Al·lega la Secció que és "evident" que el delicte de danys ha d'entendre's absorbit pel delicte de violació de domicili de l'article 202 del Codi Penal , en relació amb l'article 204 del mateix, al marge de la responsabilitat civil que pogués derivar-se per els desperfectes ocasionats.

"En efecte, no consta que concorregués als investigats la voluntat de causar danys materials a la porta, ja que el seu únic ànim era, sens dubte, poder accedir a l'interior de l'habitatge, per la qual cosa, en conseqüència, els desperfectes ocasionats únicament serien enquadrables en l'àmbit de la responsabilitat civil si es condemnés per l'altre delicte", assenyala la resolució.

El juny passat, el jutge instructor va acordar imputar formalment els agents per al seu enjudiciament per un tribunal de jurat per la presumpta comissió d'un delicte de violació de domicili.

Els fets objecte del procediment es van produir la matinada del 21 de març del 2021 quan veïns del número 18 del carrer Lagasca de la capital van alertar la policia del soroll que procedia del pis 2.C de l'immoble, on se celebrava una festa malgrat restriccions d'aquella època per la pandèmia.

Els agents van trucar al timbre de la porta requerint la identificació de les persones que eren a l'interior, però es van negar. Finalment, van accedir amb un ariet sense ordre judicial i van detenir els ocupants.

El procés penal arrenca després que l'instructor admetés a tràmit la querella que va interposar el habitants de l'habitatge, defensat pel despatx penalista Ospina Advocats, per un delicte de violació de domicili i de danys.

FETS "INCONTROVERTIDOS"



Després de la instrucció, el jutge va dictar una interlocutòria en què exposava que procedia l'obertura de judici oral per un delicte de violació de domicili de l'article 202 i 204 del Codi Penal, al·ludint a jurisprudència establerta en diverses sentències de l'Audiència Provincial de Madrid.

El magistrat esgrimia que els fets objecte de la causa penal són "gairebé incontrovertits" , atès que davant els al·legats que es tractava d'un pis turístic insisteix que en la instrucció s'ha determinat que es tractava de l'habitatge de l'inquilí, on " realitzava la seva vida quotidiana i per tant era un estatge als efectes de l'article 202 del Codi Penal”.

Pel que fa a l'argument dels agents sobre el fet que van accedir sense ordre judicial davant la suposada comissió d'un delicte fragant, assenyalava que la seva apreciació corresponia al tribunal sentenciador de l'Audiència Provincial de Madrid.

Amb vista al judici, l'Advocacia de l'Estat sol·licita l'absolució dels sis agents, ja que considera que l'actuació policial no constitueix "infracció" ni "responsabilitat penal", igual que considera la Fiscalia de Madrid, i sol·licita que s'apliqui a els agents l'eximenten completa per actuar en compliment d'un deure.

En cas que els fets es considerin constitutius de delicte, demana de manera subsidiària que se'n qualifiqui la intervenció com un error de tipus vencible de l'article 14.1 del Codi Penal. Aquest error és aquell que ateses les circumstàncies del fet i personals de lautor no podria ser vençut de cap manera.

L?advocat Juango Ospina, del despatx Ospina Advocats i que representa l?acusació particular en nom de l?inquilí, sol·licita quatre anys de presó i sis anys d?inhabilitació absoluta per la presumpta comissió d?un delicte de violació de domicili i danys.