Macarrons amb formatge / Pixabay

Una dona de Florida va decidir demandar The Kraft Company , una empresa que ven macarrons amb formatge per fer a casa, perquè va considerar que el temps d'espera del seu cuinat era massa elevat.

La companyia comercialitza els gots per a microones en què la pasta es cuina en 3 minuts i mig, però Amanda Ramírez, la dona demandant, va considerar que el temps estipulat no era veritable, ja que trigaven més a fer-se. És per això que ha presentat una demanda de 5 milions de dòlars.

L'argument de la dona és que el temps anunciat no inclou els segons que s'acumulen durant l'obertura de la tapa, l'addició del formatge i l'agitació del recipient. A la demanda també va sol·licitar que Kraft " cessés la seva publicitat enganyosa " i que "s'obligués a participar en una campanya de publicitat correctiva".