La dona se'n va anar de compres durant dues hores / Freepik

Una mare ha estat detinguda després de deixar el seu nadó sol a casa, morint amb una fractura de crani, mentre ella es rentaria el cotxe i de compres. Stacey Davis, de 35 anys, va deixar Ethan, d'un sol anyet, durant dues hores, un dia en què la calor a la seva habitació era molt alta: 27ºC sense finestres obertes ni cap ventilador.

La mare, que fumava cànnabis de manera regular a prop del seu fill, va arribar a casa i va començar a enviar missatges de text a un amic, per la qual cosa va estar una altra mitja hora sense mirar com estava el seu fill. Quan finalment va entrar i es va adonar que el nadó estava inconscient, el van traslladar d'urgència a l'hospital, però va servir de poc, ja que va morir en arribar.

Els fets van passar el 27 de juny del 2018, però fins ara no havia rebut una sentència ferma, i és que el Tribunal de la Corona de Salisbury la va condemnar durant dos anys per un delicte de crueltat infantil. Davis va admetre el delicte en una audiència del maig d'aquest any.

El fiscal Simon Jones li va dir al tribunal que un examen post-mortem del nadó va trobar una lesió important al cap, una fractura de crani de 15 cm , però la causa de la mort d'Ethan segueix sense determinar-se.

Durant l'interrogatori, la mare li va dir a la policia que el seu fill havia caigut i s'havia colpejat el cap i, malgrat la inflor, els blaus i l'angoixa evident, no el va portar a l'hospital.



L'advocat defensor, Mark Ashley, va explicar com la dona tenia por de portar Ethan a l'hospital amb una lesió després que els serveis socials li haguessin retirat la custòdia del seu fill prèviament perquè se sospitava que tenia una cama trencada. No obstant, va ser tornat quan es va descobrir que la lesió no existia i no es va trobar cap delicte.

El seu advocat va dir que era un "exemple clàssic de depressió postpart" . "No només en patia, sinó que ho estava enfrontant de manera incorrecta: estava fumant cànnabis", va afegir Ashley. De fet, l'investigador forense Nicola Anderson també va detectar que hi havia alts nivells de cànnabis als cabells d'Ethan.