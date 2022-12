Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona @ep

Un jurat de l'Audiència de Barcelona ha declarat culpable per unanimitat l'home que va jutjar acusat de matar la parella del seu ex, ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) .

La Fiscalia demana imposar-li una condemna de 18 anys de presó per un delicte d?assassinat.

El jurat veu provat que l'home va anar a casa del seu ex, on hi havia el seu nòvio actual, i el va apunyalar diverses vegades.