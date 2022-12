Arxiu - Policia Local de Castelló - AJUNTAMENT DE CASTELLÓ - Arxiu

Tres persones han mort aquest divendres després de ser atropellades per un vehicle a l'avinguda d'Alcora de Castelló de la Plana , el conductor del qual circulava en estat ebri, segons han informat fonts de la Policia Local i del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) .

L'accident s'ha registrat cap a les 18.00 hores a l'avinguda d'Alcora, a l'altura de número 112, quan un vehicle ha sortit de la via per causes que encara no se saben i ha atropellat tres vianants que circulaven per la vorera. moments.

El CICU ha mobilitzat dues unitats de SAMU i una unitat de SVB. Els serveis mèdics han confirmat la mort de tres persones i han traslladat una altra persona ferida a un centre hospitalari.

El conductor del vehicle ha donat positiu en alcoholèmia i s'ha procedit a detenir-lo. La Policia Local s'ha fet càrrec de la investigació.