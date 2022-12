Desmantellada una organització criminal per un frau de l'IVA valorat en 2.200 milions d'euros |

La Guàrdia Civil , en coordinació amb la Fiscalia Europea i les autoritats de 14 països de la Unió Europea , ha desmantellat una organització criminal responsable d'un frau de l'IVA estimat en 2.200 milions d'euros.

A Espanya s'han fet entrades i registres a una empresa de Barcelona ia dos domicilis i un despatx d'advocats a Marbella i s'han intervingut dos vehicles d'alta gamma i diversa documentació mercantil, segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat aquest dissabte.

Aquesta operació, anomenada Admiral, està relacionada amb la venda de productes electrònics i ha tingut lloc de forma simultània a Alemanya , Bèlgica, Xipre, Eslovàquia, Espanya, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, Portugal i Romania .

El comunicat afirma que més enllà de la magnitud del frau de l' IVA investigat, el que destaca en aquesta investigació és l'extraordinària complexitat de l'entramat d'empreses implicat.

Així, hi havia empreses que actuaven com a proveïdors dels dispositius electrònics i d'altres que reclamaven la devolució de l' IVA a les autoritats fiscals nacionals un cop venuts els dispositius a particulars a través de plataformes de comerç electrònic, per canalitzar posteriorment els beneficis d'aquestes vendes a l'estranger abans de dissoldre's (empreses truita o 'missing traders').

LA INVESTIGACIÓ S'INICIÀ EN ABRIL DE 2021

L'abril del 2021, les Autoritats Tributàries portugueses de Coïmbra van iniciar la investigació per sospita de frau a l'IVA d'una empresa de venda de telèfons mòbils, tauletes, auriculars i altres dispositius electrònics. Després de l'entrada en funcionament de la Fiscalia Europea el juny del 2021 i sobre la base del nou marc legislatiu, aquesta es fa càrrec de la investigació portuguesa.

A través de la cooperació internacional, els fiscals europeus , els fiscals europeus delegats, els analistes de frau financer de la Fiscalia Europea i d'Europol , així com les autoritats nacionals involucrades, van establir gradualment connexions entre l'empresa inicialment investigada a Portugal amb prop d'altres 9.000 entitats jurídiques i més de 600 persones físiques a diferents països.

Divuit mesos després de rebre l'informe inicial, la Fiscalia Europea ha identificat el frau carrusel més gran de l' IVA fins al moment investigat a la UE .

Les activitats delictives investigades es van estendre als 22 Estats Membres que reconeixen la jurisdicció de la Fiscalia Europea , així com Hongria, Irlanda, Polònia i Suècia , i tercers països com Albània, Xina, Illes Maurici, Sèrbia, Singapur, Suïssa, Turquia, Emirats Àrabs Units i Estats Units .