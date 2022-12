Els sanitaris atenen les víctimes. Foto: Comunitat de Madrid



La Policia Nacional busca un únic individu que va matar a trets diumenge a la nit de 4 un noi de 15 anys al districte madrileny de Villaverde i va deixar ferit un altre de gravetat, que ja es recupera a l'hospital, ha informat a Europa Press la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.

Els fets van passar passades diumenge a les 11 de la nit en un parc infantil situat al carrer Angosta, a Villaverde Alto. Segons testimonis que ja ha interrogat la policia, un individu jove va arribar al lloc portant gorra i màscara i, sense dir res, va disparar diverses vegades contra les víctimes, que estaven assegudes en un banc del parc. Després va fugir cap a l'estació de metro.

En arribar, els sanitaris del Samur-Protecció Civil van confirmar la mort del jove de 15 anys, que presentava dos impactes de bala. Es trobava en parada cardiorespiratòria a l'arribada dels serveis sanitaris. Els facultatius van realitzar maniobres de ressuscitació cardiopulmonar sense èxit.

De la mateixa manera, van haver d'atendre una segona víctima, un home de 21 anys, que presentava també dues ferides per arma de foc a l'abdomen. Després de ser atès al lloc dels fets, va ser traslladat en estat greu a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, on s'està recuperant satisfactòriament. La seva vida no corre perill.