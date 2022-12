Una tècnica del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat de Catalunya en una ambulància durant un servei i neteja d'EPIs, a Barcelona/Catalunya (Espanya) el 19 d'abril del 2020 @ep

El menor d'onze anys que va caure mentre feia parkour de la cinquena planta d'un hotel de l'Albir, a l'Alfàs del Pi (Alacant) , ha mort. El nen va ser traslladat en estat molt greu a l'Hospital General Universitari d'Alacant, on va morir diumenge a la nit, al voltant de les 23.30 hores.



Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, l'institut armat ha obert una investigació per corroborar com van passar els fets. Tot i això, segons aquestes fonts, "tot apunta" que va existir una negligència per part del menor, de nacionalitat noruega i veí de l'Alfàs del Pi.



El noi no estava allotjat a l'establiment i suposadament es va colar fins al terrat de l'hotel per fer parkour amb un altre amic. Els fets van passar aquest diumenge quan, al voltant de les 15.00 hores, el menor va trepitjar una cúpula que es va vèncer i es va precipitar des d'una altura d'uns 16 metres i va caure des del terrat fins al vestíbul de la planta baixa.



Després de rebre l'alerta, el CICU va mobilitzar immediatament una unitat del SAMU i una altra de SVB al lloc. L'equip mèdic del SAMU va realitzar diverses maniobres fins a aconseguir estabilitzar el nen, que va ser evacuat per politraumatisme, a l'ambulància de suport vital avançat, a l'hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa. La mare del menor, de 47 anys, va ser traslladada per crisi d'ansietat al mateix centre hospitalari, a la unitat de suport vital bàsic.



Posteriorment, el nen va ser traslladat a una unitat del SAMU a l'hospital General Universitari Doctor Balmis d'Alacant. Per fer aquest trasllat, el CICU va sol·licitar l'acompanyament de la Policia Local de Vila Joiosa, des de l'hospital fins a l'autovia.



Un cop allà, la Guàrdia Civil es va encarregar del recorregut fins a l'arribada a la ciutat d'Alacant. Ja a la capital, la Policia Local d'Alacant va obrir el pas a l'ambulància fins arribar al centre hospitalari. D'aquesta manera, es va aconseguir que l'ambulància circulés a una velocitat constant, cosa que va facilitar la tasca de l'equip mèdic del SAMU per mantenir l'estabilitat del pacient que, tot i això, segons ha confirmat la Guàrdia Civil, va morir al centre a última hora del dia.