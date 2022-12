Arxiu - Un agent i un cotxe patrulla de la Policia Nacional. Foto arxiu.

Agents de la Policia Nacional han detingut un home a Alcoi per agredir i intimidar un altre home que, segons informen diversos mitjans, és discapacitat i està en situació de vulnerabilitat. A més, li va sostreure diverses de les seves pertinences, com el telèfon mòbil. Els testimonis que es trobaven a la zona van gravar amb els telèfons mòbils l'escena delictiva i la van publicar a les xarxes socials.



Els fets han tingut lloc aquest diumenge a la matinada a la localitat alacantina d'Alcoi, segons han informat fonts de la Policia Nacional . Les patrulles mobilitzades van aconseguir detenir el presumpte agressor "poques hores després" d'haver comès el delicte.



El detingut ha estat acusat d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i està sota custòdia policial, en espera de passar a disposició judicial.

Al vídeo difós en xarxes socials es pot veure com l'agressor empeny la seva víctima mentre li diu "a tu què et passa? Robant telèfons o què?". L'home agredit no diu res i comença a guardar-se el telèfon que té a la mà dins de la jaqueta, però l'agressor l'enderroca d'un cop de puny i, ja a terra, li dóna dues puntades de peu al cap.

Al següent vídeo podeu veure el moment de la detenció: