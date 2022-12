Foto: Twitter (@Espectador26)

Renfe ha informat que la col·lisió ha obligat a interrompre la circulació de trens entre Montcada Bifurcació i Terrassa , però que minuts després de les 9.30 s'havia restablert el servei al tram.

L'operador d'infraestructures també ha activat els protocols per a aquest tipus d'incidències, ajudant en l'atenció dels viatgers afectats a l'estació on hi havia un dels trens estacionat.

Almenys han estat 155 persones les que han resultat ferides després d'un xoc entre dos trens en aquesta estació de Montcada i Reixac - Manresa . Segons l'última actualització de Protecció Civil , tres dels ferits lleus han necessitat de ser traslladats a diferents centres sanitaris.

El succés ha afectat les línies R4, R7 i R12, quan un comboi ha xocat amb l'altre, que estava detingut, al darrere quan faltaven 10 minuts per a les 8 del matí. La investigació dels fets està en marxa per conèixer els motius daquest accident.