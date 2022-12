Arxiu - Un agent i un cotxe patrulla de la Policia Nacional. Foto arxiu.

La Policia Nacional ha detingut un home de 68 anys per deixar morir durant cinc dies la seva dona, que tenia esclerosi múltiple ia qui suposadament no va atendre després de caure al pis que tots dos comparteixen al madrileny districte de Puente de Vallecas , han informat fonts policials.

La caiguda de la dona, de 67 anys, va tenir lloc al domicili familiar el 29 de novembre, segons determinen ara les investigacions. El seu marit, en comptes d'ajudar-lo i trucar a una ambulància, la va deixar tirada sense les mínimes atencions ni cures. Cinc dies després, el 4 de desembre, va ser quan va avisar el 091, manifestant als agents que havia ensopegat aquell mateix dia i que no l'havia auxiliat abans "perquè ella així li ho havia demanat".

Fins al lloc van arribar els serveis sanitaris i agents de la Policia Nacional, que van trobar la dona amb molt baixa temperatura a terra molt greu i en condicions higienicosanitàries lamentables, per les quals va morir.

Primerament, l'home va ser detingut per omissió del deure de socors però un dia després un Jutjat va decretar presó provisional per a aquest individu, i li va constar un delicte d'homicidi en grau de consumació, inhibint el cas en un Jutjat de Violència contra la Dona.

L'arrestat tenia dues denúncies prèvies per maltractaments i amenaces, una interposada per una de les dues filles grans d'edat i l'altra per la mateixa víctima, que el va denunciar per amenaces.

La Delegació del Govern contra la violència de gènere ha confirmat aquest cas com un crim de presumpta violència masclista. El nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya puja a 40 el 2022, 6 a la Comunitat de Madrid.