Plaça Karl Marx @google maps

Una motorista ha resultat ferida lleu aquest dimecres en un accident amb un autobús a la plaça Karl Marx, al barri d'Horta de Barcelona, segons han explicat fonts municipals.

L'accident ha passat cap a les 16.30 hores, quan els dos vehicles han xocat per causes que encara no se saben, i la motorista ha resultat lesionada amb ferides lleus, per la qual cosa ha estat traslladada fins a un centre d'urgències d'atenció primària.

A causa de l?accident, les línies d?autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) H4, 27, 60, 76 i 185 han patit desviacions durant el servei.