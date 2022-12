El conductor d'un autobús a València obliga a baixar una nena de tres anys per no portar mascareta |

Un home ha presentat una denúncia davant la Policia Nacional després que un conductor de l'empresa municipal de transports ( EMT ) l'obligués a baixar de l'autobús amb la seva filla, de tres anys , perquè la nena no portava posada la màscara . Els fets van passar diumenge passat a València .

Pare i filla havien gaudit d'una tarda nadalenca en un centre comercial, on havien acudit en transport públic sense cap mena de problema. L'inconvenient el van tenir a la tornada a casa, quan un conductor els va instar que es cobrissin com cal el nas i la boca. D'altra banda, a Montilla (Còrdova) , un vianant de 41 anys ha mort després de ser atropellat per un autobús.

El conductor va recriminar que la petita podia "infectar la resta"

Segons ha informat la cadena SER, l'home va accedir a posar-se la màscara però el xòfer va exigir "de males maneres" que la nena també la hi posés. Una imposició errònia i innecessària ja que l'ús en mitjans de transport no és obligatòria per als menors de sis anys , segons la normativa sanitària.