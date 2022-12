Així va quedar el Betlem a Ipswich / Foto: Metro

El poble d' Ipswich , Regne Unit, està desolat després que uns vàndals destrossessin el Betlem i decapitessin José . L'Església de Tots Sants muntava l'exposició nadalenca, igual que fa des dels últims cinc anys, però la mala notícia va esglaiar els cors de la resta de veïns.

El reverend Danny Morrison va afirmar sentir-se "trist i desconcertat" quan van veure com havia quedat el Betlem. "Per què algú tindria tant odi i desig d'arruïnar i destruir alguna cosa que no és de la seva propietat, i alguna cosa que hi és per expressar la creença d'algú? També m'entristeix perquè sé la quantitat de treball realitzat per tants a l'església, i també m'entristeix la gent que ho ha fet", lamentava.

Jane Cornish, el líder de l'església, va dir que van necessitar "molt temps col·locar les figures i fer que l'exhibició es veiés bé, i creiem que és una cosa que s'aprecia aquí. Va ser molt trista quan vam arribar al matí per veure'l a trossos al terra”.