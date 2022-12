Els Mossos es van presentar al lloc de la caiguda. Foto: Mossos

Un home va morir el dijous 8 de desembre després de caure per un celobert del districte de l'Eixample de Barcelona, segons han explicat aquest divendres 9 fonts municipals a Europa Press.

Els fets van passar a la nit, després que l'home caigués i es desplacessin fins al lloc dels fets diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Fonts policials han explicat a Europa Press que estan investigant les causes de la mort, tot i que sembla "una mort accidental", i asseguren que no hi ha indicis de criminalitat.