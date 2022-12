Recurs cucs - UNSPLASH

Un home va descobrir per a la seva sorpresa que els cucs carnívors vivien al seu canal auditiu després que va començar a experimentar mal d'oïda. L'home de 64 anys va anar als metges queixant-se de picor, sagnat i dolor en un dels seus conductes auditius, i va acabar sent hospitalitzat per tenir uns convidats inesperats a l'orella.

Va deixar que els metges ho examinés físicament i van descobrir que el seu canal auditiu estava obstruït per "nombroses larves mòbils". Van aconseguir desfer-se de les larves usant un fòrceps per a l'oïda, després de rentar l'orella del pacient amb aigua.

Desafortunadament, una petita part del timpà també havia estat perforada per les larves carnívores. L'home va ser atès a l'Hospital Pedro Hispano de Matosinhos a Portugal, i se li va diagnosticar una infecció per miasi.

La doctora Catarina Rato va dir: gu. És un tipus de mosca paràsita que pon els seus ous sobre altres organismes, la carn dels quals és devorada per les larves que neixen.

Cada mosca femella pon fins a 400 ous a la carn dels animals, generalment de sang calenta, després de la qual cosa els ous es converteixen en larves.