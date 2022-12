Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest divendres un home per presumptament assassinar amb traïdoria una dona de 39 anys el 2019 a Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Segons l'escrit de Fiscalia, l'acusat va concertar una trobada amb la víctima per veure's al seu domicili i, una vegada al lloc, l'home "valent-se d'una o diverses armes blanques, el va atacar causant-li diferents ferides punxants a la zona anterocervical dreta" .

"L'acusat va atacar de manera sorprenent i inopinada, armat i per l'esquena, de manera que aquesta no va poder preveure l'atac ni oposar cap defensa eficaç" , afegeix a l'escrit.

Assegura que l'home va actuar amb la intenció d'acabar amb la vida de la dona o sent conscient del greu risc que la seva acció podria suposar, i la dona finalment va morir per "xoc hipovolèmic".

Dies més tard, el cos sense vida de la víctima va ser trobat per operaris de neteja enterrat en un solar descampat.

L'acusat va ser detingut el 7 de maig de 2019, i es troba a la presó des del 9 de maig d'aquell mateix any, i va ser prorrogada la seva situació de privació de llibertat el 29 d'abril de 2021 per dos anys més.

Així, doncs, la Fiscalia demana 19 anys de presó per un presumpte delicte d'assassinat amb traïdoria per a l'acusat i la prohibició d'acostar-se durant 10 anys a una distància no inferior a 1.000 metres del domicili i lloc de treball dels fills, germans i pares de la morta.

També demana que l'home indemnitzi amb 400.000 euros cadascun dels fills de la víctima, amb 200.000 euros cadascun dels pares i amb 80.000 euros els seus germans.