Policia d'Israel a Jerusalem - Recurs TWITTER

Dos treballadors han mort aquest divendres al matí després de ser atropellats a l'interior d'un túnel a Jerusalem , segons ha informat la policia, que ha explicat que les dues víctimes, de nacionalitat espanyola, es dirigien a unes obres properes quan es va produir el sinistre .

Les autoritats espanyoles ja s'han posat en contacte amb les israelianes i amb les famílies dels dos morts després del succés, segons fonts diplomàtiques. Espanya vol agilitzar la repatriació dels dos cadàvers, han explicat aquestes fonts.

L'atropellament es va produir en la coneguda com a Ruta 60, prop de l'assentament de Har Gilo, i els dos homes van perdre la vida al lloc dels fets. La policia ha obert una investigació per intentar aclarir els fets, segons el diari 'Times of Israel'.