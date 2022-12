En el judici es va comprovar que de forma reiterada li feia pessics en aquelles zones, a més d'intentar fer-li petons i fer-li tocaments , cosa que ella evitava apartant-lo mitjançant cops de mà.

La sentència ara confirmada per la Sala va declarar provat igualment que el comiat solia actuar a les escales ia altres zones apartades de les dependències de l'empresa.

A més, li va fer comentaris com dir-li que li " posava " la roba que portava o per elogiar el volum dels seus pits , per preguntar-li a continuació si eren seus o se'ls havia operat.