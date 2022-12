Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per extorsionar i reclamar 250.000 euros al propietari d'una empresa logística de Sabadell , a qui volien que els recompenses la pèrdua de 102 quilos de marihuana intervinguts per les autoritats franceses a la localitat de Perrigny.

Els arrestats, de 27 i 45 anys, van ser detinguts el 24 de novembre i 1 de desembre com a presumptes autors dels delictes d' extorsió i tràfic de drogues . La investigació es va iniciar el dia 11 d?octubre quan un home es va dirigir a la comissaria dels Mossos d?Esquadra de Sabadell per denunciar que era víctima d?una extorsió.

Un cop les autoritats franceses van alliberar el vehicle, va continuar el seu recorregut fins al lloc de destinació , el qual va resultar ser una església parroquial que també fa les funcions de residència de gent gran. Ningú no sabia res d'aquella càrrega, ni hi havia cap persona esperant-la. Per aquest fet, el camió va tornar a Sabadell , però sense la marihuana .

El dia 11 d'octubre, la persona de l'empresa amb seu a València que havia contractat els serveis de l'empresa de Sabadell es va desplaçar fins a la capital del Vallès Occidental per comprovar-ne la càrrega i, en veure que no hi havia la droga, li va dir al denunciant que havia d'aparèixer r.

Minuts més tard va rebre la trucada d' una altra persona qui va dir que era el propietari i que li havia de donar 94 kg de marihuana o 250.000 euros com a compensació per haver-la perdut. A més, li va enviar fotografies del seu domicili , dels seus vehicles i fins i tot material on apareixien els pares de la víctima en un centre comercial, per intimidar-lo perquè fes el pagament.

Finalment, els investigadors van identificar el principal extorsionador , i el van detenir el dia 24 de novembre a Barcelona. En el moment de la detenció se li va trobar el telèfon mòbil des del que feia les trucades.

Paral·lelament, el dia 1 de desembre es va aturar a la Comunitat Valenciana el segon extorsionat . D'altra banda, des del Cos de Mossos d'Esquadra es va contactar amb les autoritats franceses, que van confirmar la intervenció de 102 kg de marihuana i la relació amb l'empresa amb seu a la Comunitat Valenciana.