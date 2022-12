L'aeroport va ser testimoni de la plantada a la dona / Freepik

Una dona ha vist com li trencaven el cor després de viatjar fins a Washington per conèixer el seu xicot virtual. El problema és que sempre havia utilitzat filtres a les xarxes socials, per la qual cosa la imatge que demostrava a les xarxes socials i a la vida real era força diferent.

El noi li va pagar un bitllet per veure's en persona per fi, però en veure-la... la va deixar plantada. Així ho va relatar al seu TikTok:

Tot i aquest gest tan lleig, la noia en qüestió, Ninoska Rodríguez, va reconèixer que va ser culpa seva. "En realitat sóc culpable per abusar dels filtres, es devia donar l'oportunitat de conèixer-me més a fons".

Els comentaris de les xarxes socials es van dividir a criticar l'home per la seva superficialitat i per deixar-la plantada, i també l'han criticat per abusar dels filtres.