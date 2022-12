Un dels gats va aconseguir sobreviure, però l'altre va morir atropellat / Freepik

Un home de Florida va ser detingut la setmana passada després de ser acusat de llançar dos gatets des d'un cotxe en moviment. L'home, de 29 anys, s'enfronta a dos càrrecs per crueltat animal.

Va ser possible trobar el presumpte assassí de gats després que un conductor presenciés l'escena i avisés les autoritats, facilitant-los el número de matrícula del vehicle. També va explicar que en tirar els gatets per la finestra, va provocar que dos conductors més haguessin de desviar la seva trajectòria per evitar atropellar-los.

Diego Torres Ruiz va ser detingut poc després de l'accident, però va ser alliberat en no trobar els gatets i negar els fets. Tot i això, aquell mateix dia van trobar un dels gatets mort, segurament per ser atropellat per algun vehicle, per la qual cosa van tornar a detenir-lo.

El segon felí es va poder alliberar de la mort i va ser trobat per un empleat de la zona que el va portar a un veterinari. L'home serà processat el proper 3 de gener.