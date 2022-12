La dona va trobar les fotos al portàtil del padrastre / Pixabay

Una dona va drogar i va escanyar el seu padrastre després de trobar-ne fotos despullada al seu ordinador. El cos de Thomas Merriman va ser trobat el gener del 2021, sota una pila d'escombraries, a Califòrnia. El judici per assassinat va arrencar aquesta setmana al Tribunal Superior de Vista.

Jude Janks es va declarar innocent de les acusacions d'assassinat, tot i que el fiscal la va acusar de matar amb una sobredosi de pastilles per dormir Merriman. Les fotos les va fer la dona amb el seu xicot, però encara no se sap com van arribar a les mans del seu padrastre.

Janks va trobar les fotos mentre netejava el pis del seu padrastre, que estava hospitalitzat en aquells moments. En un dels missatges que va enviar la dona, va dir: "S'està despertant. Realment no vull ser jo qui faci això", i en va enviar un altre dient "Estic a punt de colpejar-lo al cap quan es desperti".

Janks finalment va trucar a una altra persona a la recerca d'ajuda, van dir els fiscals. Aquesta persona va trucar a les autoritats l'endemà. Els agents van registrar la casa i van trobar el cos de Merriman sota una pila de caixes, mantes i altres escombraries quan marxaven.

Els advocats de Janks van explicar que Janks no va matar Merriman, sinó que va morir per problemes de salut i “el seu propi còctel” de drogues. "No trobareu cap evidència que va ser escanyat fins a la mort ", va dir al jurat l'advocat de Janks, Marc Carlos.