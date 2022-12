Judici per l'assassinat de Janet Jumillas. A l'Audiència de Barcelona el 12 de desembre de 2022. - EUROPA PRESS

Dos testimonis del judici per l'assassinat de Janet Jumillas a Cornellà de Llobregat (Barcelona) el 2019 han declarat aquest dilluns que la nit abans del crim van veure l'acusat a casa de Jumillas i que van acordar veure's l'endemà.

En el judici amb jurat popular que segueix a l'Audiència de Barcelona, ho han testificat tant el nebot de Jumillas com una amiga, encara que tots dos han negat que l'altre també fos al pis en aquell moment.

Cap dels dos, ni tampoc altres testimonis de l'entorn de la víctima, coneixien abans l'acusat que, segons n'han testificat amics, estava vinculat amb Jumillas perquè ella li venia marihuana.

En aquest sentit, amics i persones del seu entorn han explicat que fumava marihuana amb fins terapèutics i que també sovintejava per guanyar una mica de diners, i també han testificat compradors, entre ells un home que va ser sospitós a l'inici de la investigació perquè dies abans va comprar droga Jumillas juntament amb l'ara acusat.

La Fiscalia, que demana per a ell una pena de 19 anys de presó, creu que Jumillas va ser assassinada quan va anar a casa seva per cobrar un deute de drogues.

VA DEMANAR A UN AMIC BAIXAR BOSSES D'ESCOMBRARIES



Aquest dilluns també ha declarat com a testimoni un amic de l'acusat que durant el procediment va estar investigat per suposadament encobrir-lo, i ha explicat que la nit abans del crim va estar a casa de l'home, on també hi havia la nòvia, bevent i consumint drogues fins que es van adormir.

Jumillas va desaparèixer l'endemà al matí, quan aquest testimoni ha explicat que se'n va anar al metge a buscar un justificant per no haver anat a treballar i després a casa seva, sense l'acusat, que es va quedar a la seva.

Ha afegit que, l'endemà de la desaparició de Jumillas, va tornar a casa de l'acusat i va notar que havia pintat les parets i canviat els mobles de setge però no li va donar importància.

També ha explicat, a preguntes de la fiscal, que l'acusat li va demanar que l'ajudés a baixar unes bosses d'escombraries que suposadament contenien indicis del crim però no va preguntar-ne el contingut.