Tres nens menors de 12 anys van morir després de caure ahir a través del gel en un llac a prop de Birmingham, al Regne Unit. Segons els informes, els nens, d'11, 10 i 8 anys, estaven jugant a la superfície congelada quan va cedir.

La policia va confirmar aquest dilluns que havien mort, mentre que un quart nen de sis anys continua en estat crític a l'hospital.

Els serveis d'emergència van rebre l'alerta a les 2.36 d'aquest diumenge i es van dirigir a Babbs Mill Park a l'àrea de Kingshurst de Solihull, West Midlands.

Els testimonis i la policia inicialment van entrar a l'aigua per intentar treure els nens abans que els bombers especialitzats en rescat aquàtic els aconseguissin i els van portar grup a terra ferma. Els que van ser trets de l?aigua van rebre suport vital immediat per part de personal d?ambulància i bombers abans de ser traslladats d?urgència a dos hospitals de Birmingham; Birmingham Children's i Heartlands, on tots van arribar en estat crític.

La policia va afegir que les cerques al llac continuen per establir si algú més va caure a l'aigua, i creuen que hi podria haver més nens implicats en el succés. Les temperatures van caure a 1°C a l'àrea en el moment de l'incident, i van caure a -3°C durant la nit.

"Lamentablement, no van poder ser reanimats i els nostres pensaments estan amb els familiars i amics en aquest moment profundament devastador", ha afirmat el departament de policia en un comunicat.

"Tindrem oficials especialistes oferint-los tot el suport possible. Hem estat treballant juntament amb col·legues dels serveis de bombers i ambulàncies mentre fem tot el possible per recolzar els involucrats. Les cerques al llac continuen mentre busquem establir exactament què va passar i si algú més va caure a l'aigua", continua el comunicat.

La mort dels nens ha consternat tot el país. La presentadora Joanna Gosling ha estat l'encarregada de donar la notícia a través de la BBC, i no pot contenir les llàgrimes davant del tràgic succés. A continuació, podeu veure el moment on la periodista ha trencat a plorar. "Ho sento, són notícies horribles", ha dit mentre intentava contenir les llàgrimes.