Muntanya Willard

Un excursionista va caure per un penya-segat de més de 90 metres i va morir mentre es feia fotografies amb la seva dona a la Muntanya Willard a Crawford Notch, van dir les autoritats.

L'excursionista, després identificat com a Joseph Eggleston, de 53 anys, de Randolph, New Hampshire, i la seva dona estaven fent-se fotos dissabte al matí abans que ella escoltés el seu marit cridar. En girar-se, el va veure caure per la vora del penya-segat.

Els tècnics del Servei de Rescat de Muntanya van haver de fer ràpel per recuperar el cos de l'excursionista de la cara del penya-segat, i els va agafar hores movent-lo fins als peus de la muntanya. Desafortunadament, va ser declarat mort al lloc.

Augmenten les morts per selfies



És l'última mort que s'ha produït mentre una persona es feia una foto en un lloc emblemàtic, una llista creixent que inclou la mort el 2020 d'un motxiller britànic que va morir en caure mentre, segons els informes, feia una foto a Diamond Bay de Sydney.

L'any passat, un augment en les morts per selfies va provocar un advertiment d'investigadors de la Universitat de la Universitat de Sidney . "La gent sovint s'esforça per obtenir la millor imatge i visita llocs pintorescos però potencialment aïllats i amb alt risc per aconseguir la presa perfecta", va dir la Dra. Amy Peden, investigadora de prevenció de lesions a l'Escola de Salut de la Població .

"Intentar capturar la millor imatge pot significar que les persones es distreguin temporalment o tinguin una falta momentània d'autoconsciència, cosa que significa que poden resultar ferides o mortes", conclou.