Els cossos de dues dones d'origen hongarès nascudes els anys 1965 i 1967 han aparegut als voltants de l'alberg universitari del paratge Hoya de la Mora, a l'entorn de Sierra Nevada , a Granada, amb signes de congelació però sense indicis de violència.



Així ho han indicat fonts de la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, després que una persona avisés dilluns a la tarda, cap a les 14.00 hores, que havia trobat dos cossos que aparentment podien correspondre als de dues dones mortes.



Els agents de la Benemèrita es van desplaçar al lloc i, avisats els serveis mèdics, van certificar que havien mort, sense que hi hagués indicis de mort violenta, encara que sí signes de congelació, activant-se el protocol judicial.



Encara que seran els estudis forenses els que facilitaran els detalls de la mort d'aquestes dues dones, en no haver-hi indicis de violència, la investigació no se segueix en principi contra cap tercera persona, i hi ha la hipòtesi que s'haguessin perdut a la zona e intentat refugiar-se a l'alberg.

