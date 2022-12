El perfil de Christian Goggans / Twitter

Un agent de policia de Phoenix està sent investigat per fer pornografia mentre estava de servei des de casa seva. L'oficial, Christian Goggans de 30 anys, va difondre contingut de caràcter sexual a través de la seva pàgina de Twitter. La seva pàgina va canviar a la configuració privada des que es va fer públic el cas.

La seva biografia a la seva pàgina de Twitter diu " jo crec art i el meu [emoji d'albergínia] és el bolígraf ". El policia va començar a gravar porno el 2019, un any abans de començar el seu camí al cos policial de Phoenix.

Goggans va estar viatjant entre Phoenix i Las Vegas per gravar contingut porno i el Departament de Policia, en veure que ho va fer en les hores de treball, li va obrir una investigació interna. Segons la policia, Goggans estava de servei a casa abans de l'inici de la investigació "per raons no relacionades i no disciplinàries".