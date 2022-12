La dona va donar a llum a l'avió / @EP

Una dona va donar a llum al bany d'un avió i el més surrealista de tot va ser que ni tan sols sabia que estava embarassada. Tamara, la dona en qüestió, viatjava des de l'Equador fins a Espanya, i per fortuna per a ella, hi havia metges entre els passatgers que la van poder ajudar a donar a llum el nadó. En honor a un dels passatgers que la va ajudar, va nomenar el seu nadó Maximiliano.

Tamara i el nadó van ser traslladats d'urgència a l' hospital a Amsterdam , ja que feia escala a la capital holandesa. “Unes hores abans d'aterrar a Holanda, li feia mal l'estómac i va decidir anar al bany. Per a la seva gran sorpresa, després de dues contraccions, de sobte va tenir un nadó a les mans”, va explicar un portaveu de l'hospital.

“L'equip del departament de parts va fer tot el possible per garantir que tots dos rebessin l'atenció adequada i estiguessin en camí per als tràmits necessaris per a Maximilià. Tan aviat com sigui possible, Tamara i Maximiliano viatjaran a Madrid ” va dir l'hospital. “Afortunadament, tant Tamara com Maximiliano gaudien de bona salut”, van confirmar.