Un home que va ser mossegat per un gat fa quatre anys va morir després que un bacteri carnívor devastés el seu cos en entrar al seu torrent sanguini. Henrik Kriegbaum Plettner va adoptar una gata i els seus petits gatets d'un refugi el 2018, però un cop a casa, un dels gats joves li va mossegar el dit índex quan intentava moure'ls.

La família ara vol explicar la seva història per alertar la població i evitar que es torni a repetir. La vídua de Plettner va dir que el seu marit no es va preocupar per la mossegada fins unes hores més tard, quan es va adonar que la seva mà s'havia inflat fins arribar al doble de la mida.



L'home danès va trucar a un metge, però li van dir que esperés fins l'endemà. Però la inflor empitjorava, i finalment va acabar a l'hospital Kolding de Dinamarca.

L'home de 33 anys va estar hospitalitzat durant un mes i es va sotmetre a unes 15 operacions . Però quatre mesos després, el dit seguia sense funcionar correctament i els metges van decidir amputar-lo. La seva mare afirma als mitjans locals: "Tenia una salut molt fluctuant. Tenia un sistema immunològic debilitat, pneumònia, gota i diabetis" .

"El gat havia mossegat just en un got sanguini. I quan un gat mossega i treu la dent, el forat es tanca i el bacteri es propaga". Els metges afirmen que la ferida havia permès que el bacteri entrés al torrent sanguini.

L'home no va acabar mai de recuperar-se d'aquella mossegada ni va poder eliminar el bacteri, que ja estava circulant per la seva sang. Les visites al metge eren constants fins que va acabar mort a l'octubre del 2022.

La família ha decidit fer pública la seva història aquesta setmana perquè tots els amos de gats es prenguin seriosament les mossegades d'aquests animals . La vídua de l'home, Desirée, va dir: "Sabíem que estava malament. No obstant, no teníem idea que estava tan greument malalt".

"Veu el metge després d'una mossegada, no pensis, oh, només és un gat. No t'arrisquis", adverteix Desirée.