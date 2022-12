Així han enxampat una falsa víctima que s'inventava robatoris per cobrar l'assegurança a Esplugues|@EP

La policia catalana ha enxampat una falsa víctima de tres robatoris amb violència i un furt a Esplugues de Llobregat . Segons la investigació policial, el seu objectiu amb aquestes mentides era cobrar els diners de l?assegurança.

Les investigacions dels Mossos van començar quan els agents van detectar que una dona havia denunciat haver estat víctima de tres robatoris violents i un furt a la via pública, en un període de tres anys. Els policies van comprovar que aquests robatoris no havien existit i que la intenció de la denunciant era obtenir una indemnització per part de diferents companyies asseguradores.

SIMULACIÓ DE DELICTE

Des de la policia autonòmica recorden que la simulació de delicte es castiga penalment com a delicte contra l'Administració de Justícia i les conseqüències que el Codi Penal estableix per aquests casos és una pena de multa de sis a dotze mesos.

L'objectiu de la simulació del delicte és cobrar de les assegurances, i això suposa, alhora, un delicte d'estafa amb una pena de sis mesos a tres anys de presó si la quantia de la defraudació supera els 400 euros. I si no la superés, la pena és dun a tres mesos de multa.