Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

Un motorista ha mort després de sortir de la via a l'AP-7 a l'altura de Parets del Vallès (Barcelona) aquest diumenge de matinada, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Es tracta d?un home de 39 anys, veí de Barcelona i únic ocupant del vehicle que, per causes que encara s?estan investigant, ha sortit de la via i ha mort a causa de l?accident.

Amb aquesta víctima són 155 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2022.