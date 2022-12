Infermera i psicòloga del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM)

Un motorista de 24 anys ha mort en un accident de trànsit aquest dissabte al matí a la carretera B-23 a Esplugues de Llobregat (Barcelona) , informa el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest diumenge.

Per causes que s'estan investigant, el conductor i únic ocupant de la moto, veí de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), va patir una caiguda i va morir com a conseqüència.

Amb aquesta víctima són 154 les persones que han mort en un accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2022.