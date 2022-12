Cotxe de policia - RECURS UNSPLASH

Una nena menor va ser violada per vuit homes en un llogaret al districte Palghar de Maharashtra ( Índia ) a la nit entre divendres i dissabte. La policia va arrestar vuit homes pel tràgic succés.

L'incident va passar quan un dels acusats va portar la nena en un bungalou desocupat en un poble de platja per violar-la entre diversos homes mentre feien torns. Després la van portar a la platja i la van seguir violant.

Un portaveu de la policia rural del districte de Palghar va dir: "En la seva denúncia presentada dissabte, la víctima va dir que el seu calvari va començar a les 8 pm del 16 de desembre i va continuar fins a les 10 am de l'endemà, durant el qual un de els acusats la va portar a un bungalow desocupat en poble de Mahim on van fer torns per violar-la. Posteriorment també la van portar a la vora del mar on novament la van agredir sexualment entre els matolls”.

La policia va arrestar els vuit acusats diumenge i va registrar un cas contra ells sota diverses seccions del Codi Penal de l?Índia (IPC), incloent-hi la violació en grup o el segrest d?una nena menor, entre altres delictes.