Arxiu - Unes esposes. Mossos d'Esquadra, arxiu.

Els deu "aficionats radicals" de la UE Cornellà que van ser detinguts el 13 de desembre per presumptament agredir un grup de seguidors del CD Castelló han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar el dia 14 a disposició judicial.

Segons un comunicat dels Mossos d'Esquadra, els fets van passar el 25 de setembre, hores abans d'un partit entre els dos equips, quan es va produir una baralla entre aficions rivals en un centre comercial proper a l'estadi del Cornellà.

Arran de la baralla diverses persones van resultar ferides i van necessitar assistència hospitalària.

Als detinguts, "integrants del grup d'aficionats radicals Cornehools", se'ls va acusar d'un delicte de lesions, baralla tumultuària i un delicte d'odi.

Tots han quedat en llibertat amb càrrecs i per a cinc s'ha acordat una ordre judicial de no acostar-se a menys de 1.000 metres a les instal·lacions esportives on la UE Cornellà disputi un partit de futbol.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.