El jutge ha ordenat l'ingrés a la presó del presumpte autor de la crema d'una casa amb tres ocupants a Melilla , dos dels quals van necessitar assistència hospitalària. Es tracta d'un nebot dels propietaris, que va ser detingut quan pretenia travessar el Marroc, i el mòbil que s'estudia és el possible conflicte per una herència.

Segons ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de Policia, l'arrestat és un jove que ha estat empresonat acusat de temptativa d'homicidi "per provocar l'incendi a l'habitatge dels seus oncles , que es trobaven dormint a l'interior amb una cosina del detingut i una nena menor d'edat".

Sobre això, ha indicat que als voltants de la casa hi havia un dels que resideixen en aquest habitatge, cosí de l'autor del fet, que en adonar-se de la gran quantitat de fum que sortia de la casa mata, va intentar entrar per comprovar què estava passant, "trobant-se amb l'ara detingut, el qual va bloquejar des de l'interior la porta de sortida de l'immoble, aconseguint escapar-se cobrint-se amb una persiana per intentar no ser descobert". A continuació, va pujar a l'última planta de l'habitatge, on hi havia els pares, la germana i la neboda dormint.

A causa dels crits del denunciant, es van despertar i els pares i la germana van aconseguir baixar, tornant novament a pujar en companyia del seu pare a buscar la menor d'edat. A conseqüència de l'intens fum que hi havia a l'escala de l'habitatge, es van refugiar a la terrassa, fins a l'arribada de dotacions policials i bombers, que van ajudar a sortir al carrer.

La detenció s'ha produït als voltants del lloc fronterer de Beni-Enzar, quan volia fugir direcció al Marroc, per agents de Policia Nacional, adscrits al Grup d'Atenció al Ciutadana.

La investigació ha estat duta a terme per la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV), de la Prefectura Superior de Policia de Melilla, per a l'esclariment dels fets, realitzant-la per part de la Brigada Provincial de Policia Científica.

El detingut ha passat a disposició judicial, decretant-se el seu immediat ingrés a la presó, ha indicat finalment el portaveu de la Prefectura.