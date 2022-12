Portal on va tenir lloc l'incendi / Google Maps

Una persona ha mort al carrer París de l'Hospitalet de Llobregat a causa d'un incendi que es va produir a una vivenda. Els Mossos encara no han pogut identificar el cos ni les causes de l'incendi, i per això la investigació seguirà endavant per poder determinar la identitat de la persona morta.

L'incendi es va declarar aquest diumenge a la nit al barri de la Torrassa. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat hi van anar per extingir el foc. No van trigar gaire a apagar-lo, i afortunadament no va causar danys estructurals a l'edifici, per la qual cosa no hi ha hagut més veïns afectats pel foc.